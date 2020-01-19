Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Berlin'de konaklayacağı otele gelişinde Almanya'da yaşayan Türkler tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu.

19.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:46Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'de konaklayacağı otele gelişinde 'da yaşayan Türkler tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmak üzere geldiği Berlin'de havaalanından konaklayacağı The Ritz-Carlton Hotel'e geçti.
Otelin karşısında toplanan Türkler, Erdoğan'ın gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.
Erdoğan da yanlarına giderek vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, otele girişinde Almanya'da yaşayan bir Türk ailenin bebeğini sevdi, bebeğe altın taktı.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Almanya, Berlin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:22  KADIKÖY'DE EŞİ VE ANNESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
15:22  Mühendishane Kampı Antalya'da başlıyor
15:22  Kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından kaçırılıp darbedilen genç kız, hastaneye kaldırıldı
15:21  Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Antalya'da kamp yapan sporcularla buluştu
15:20  KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN ÇİÇEKÇİNİN TEZGAHI SAHİPSİZ KALDI
19.01.2020 15:24:40