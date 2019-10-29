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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul ediyorANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

29.10.2019 14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul ediyor
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan törende ilk olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yüksek yargı organı başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, yabancı misyon temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul ediyor

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Kaynak: İHA


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