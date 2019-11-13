- Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da

WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere dün ABD'nin başkenti Washington'a gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melaine Trump tarafından karşılandı.

Kaynak: İHA