Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylikdüzü'nde Konuştu

Kaynak: DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , "31 Mart itibarıyla Beylikdüzü 'nde 5 yıllık fetret dönemine artık bir son vereceğinize inanıyorum. Maalesef son 5 senede ilçemiz her ne kadar kamu yatırımları, büyükşehir noktasında gereken hizmeti alsa da ilçe belediyesinde sınıfta kaldı." dedi. Erdoğan, "31 Mart seçimleri için Türkiye genelinde yeni bir oyun oynanıyor. 14-24 Haziran seçimleri birçok oyun denediler. Başarılı olamadılar. Şimdi yeni figüranlar ekleyerek, tekrar sahneye çıktılar." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Beylikdüzü'nde düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti."BEYLİKDÜZÜ'NDE 5 YILLIK FETRET DÖNEMİNE ARTIK BİR SON VERECEĞİNİZE İNANIYORUM"Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Karşımdaki şu coşku bize gerçekten büyük umut veriyor. Aramızdaki muhabbet ve dayanışma, şimdiden birilerinin dizlerini titretiyor. Beylikdüzü gördüğüm kadarıyla 31 Martta yeni bir sayfa açmaya, yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 31 Mart itibarıyla Beylikdüzü'nde 5 yıllık fetret dönemine artık bir son vereceğinize inanıyorum. Maalesef son 5 senede ilçemiz her ne kadar kamu yatırımları, büyükşehir noktasında gereken hizmeti alsa da ilçe belediyesinde sınıfta kaldı. İstanbul'un diğer ilçeleri birbiriyle yarışırken Beylikdüzü ne yazık ki irtifa kaybetti. 31 Mart bu açıdan ilçemiz için, sizin için önemli bir imkan. 31 Mart Beylikdüzü için tarihi bir fırsat penceresidir" dedi.YENİ FİGÜRANLARLA TEKRAR SAHNEYE ÇIKTILAR"31 Mart seçimleri için Türkiye genelinde yeni bir oyun oynanıyor" diyen Erdoğan, "14-24 Haziran seçimleri birçok oyun denediler. Başarılı olamadılar. Şimdi yeni figüranlar ekleyerek, tekrar sahneye çıktılar. 24 Haziran öncesinde milletvekili borsalarıyla kurulan yıkım ittifakını bu seçimde biraz daha genişlettiler. Baktılar üç kafadar AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın bileğini bükemiyor. 31 Mart'ın arifesinde ittifaka yeni ortaklar, üyeler buldular. Bu ittifakta kimler yok ki? Bölücü örgütün güdümündeki parti var. 'Devletiniz teröristtir' diyen il başkanları var. İmralı 'daki bebek katilinin heykelini dikmeye niyetlenen gafiller var. PKK paçavraları önünde poz veren parti başkanları var. Bay Kemal, Almanya 'da hangi kadınla poz verdi? Alman Parlamentosu'nda terör örgütünün paçavrasıyla poz veren kadınla o da geldi orada poz verdi. Cumhuriyet Mitinglerinde darbe çağrısı yapan cuntacılar var. Bu şehrin duvarlarına 'Zulüm 1453'te başladı' yazan çapulcular var. İstanbul'un göbeğinde Ezan-ı Muhammediye'yi ıslıklayan edepsizler var" ifadelerini kullandı."İTTİFAKIN ASIL PATRONLARINI GİZLEMEYE ÇALIŞIYORLARDI ARTIK ONU DA BECEREMİYORLAR"Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: HDP 'nin eş başkanları Türkiye'nin toprak bütünlüğünü alenen yok sayıyor. Ama ne tavşan ortak ne de CHP bunlara gıkını çıkaramıyor. CHP'nin başındaki zat 'YPG bize saldırmaz' diyor. İttifakın tavşan -ortağından tek bir ses yükselmiyor. Hatay 'ın CHP'li Belediye Başkanı 'Oy yoksa hizmette yok' diyerek seçmeni alenen tehdit ediyor. CHP'li belediye başkan adayları Kuran-ı Kerim'le, Cuma salası ile dalga geçiyor. Bize her gün iftira atan tavşan ortak yine tepki göstermiyor. Önceleri ittifakın asıl patronlarını gizlemeye çalışıyorlardı. Artık onu da beceremiyorlar. Sağ olsun CHP'liler bir taraftan HDP'liler bir taraftan Kandil 'deki terör ağaları bir başka taraftan kurulan tezgahı ifşa ediyorlar.- İstanbul