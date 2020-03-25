CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BİLİM KURULU TOPLANTISI'NA VİDEO KONFERANSLA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı'na video konferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı'na video konferans yoluyla katıldı. Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la görüşüp, bilgi aldı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan fotoğraflar

Kaynak: DHA