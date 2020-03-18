Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilim Kurulumuzun önerisiyle, önce İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilim Kurulumuzun önerisiyle, önce İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla, 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız. "
18.03.2020 18:57 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilim Kurulumuzun önerisiyle, önce İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla, 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız. " - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ankara, Politika