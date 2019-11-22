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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir CHP'li makamıma gelmiş, bir köşe yazarı bunu yazmış, eğer böyle bir şey...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir CHP'li makamıma gelmiş, bir köşe yazarı bunu yazmış, eğer böyle bir şey olduysa ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba bay Kemal CHP Genel Başkanlığını ortaya koyabilecek mi ?

22.11.2019 22:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir CHP'li makamıma gelmiş, bir köşe yazarı bunu yazmış, eğer böyle bir şey olduysa ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba bay Kemal CHP Genel Başkanlığını ortaya koyabilecek mi ? Buradan meydan okuyorum"
" 'nin kuzeyinde terör devleti kurmak istediler, biz onlara izin vermedik, inlerine kadar girdik"
"Kendi savunma sistemlerimizle terörle mücadeleyi sürdürüyoruz. Suriye'ye kaçmaya çalışıyorlar ama oraya kaçamayacaklar. Çünkü ona göre oralarda farklı stratejiler uyguluyoruz, oralarda farklı tedbirler aldık"
"Ekonomimizi çökertmek için oyun kurdular, üstesinden geldik. Sokaklarda kaos çıkarmayı denediler izin vermedik"
İZMİR(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Kirazlı'da yemekte konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika

Kaynak: İHA


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