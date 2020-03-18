Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birazdan açıklayacağımız paketteki imkanlardan istifade edecek firmalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birazdan açıklayacağımız paketteki imkanlardan istifade edecek firmalar için ön şartımız, istihdam kaybına yol açmamalarıdır.
18.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birazdan açıklayacağımız paketteki imkanlardan istifade edecek firmalar için ön şartımız, istihdam kaybına yol açmamalarıdır. " - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Politika