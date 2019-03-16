Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri seçimlerde farklı sonuçlar çıksın Türkiye tökezlesin diye ellerini ovuşturuyor""Gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki CHP gibi partiler amaçlarını ulaşmak için teröristlerle iş birliği yapmaktan çekinmiyorlar"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu mitinginde halka hitap ettiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri seçimlerde farklı sonuçlar çıksın Türkiye tökezlesin diye ellerini ovuşturuyor. Gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki CHP gibi partiler amaçlarını ulaşmak için teröristlerle iş birliği yapmaktan çekinmiyorlar. Ülkemiz bu seçimlerden daha güçlü bir şekilde çıkacak. Onlar da kaçacak delik arayacaklar" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zeytinburnu mitinginde halka hitap etti. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy için vatandaşlardan destek isteyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "31 Mart'ın ardından önümüzde 4 buçuk yıllık kesintisiz icraat dönemi olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Yıldırım, Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nda da Ömer kardeşim, 5 yıl onların da başkanlık görevi var. El ele vereceğiz. İstanbul'da Binali bey ve Zeytinburnu'nda da Ömer kardeşim. İnşallah güçlü olarak İstanbul'umuzu el ele ayağa kaldıracağız. Seçimlerden sonra çok daha süratli ve kararlı adımlarla ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Bunun için size ihtiyacımız var. Birileri seçimlerde farklı sonuçlar çıksın Türkiye tökezlesin diye ellerini ovuşturuyor. Gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki CHP gibi partiler amaçlarını ulaşmak için teröristlerle iş birliği yapmaktan çekinmiyorlar. Ülkemiz bu seçimlerden daha güçlü bir şekilde çıkacak. Onlar da kaçacak delik arayacaklar."Taksim'de yapılan kadınlar günü eylemine değinen Erdoğan, "Bayrağımızı yakanlar, attıkları tweetlerle mecbur muyuz biz sizin ezanınızı dinlemeye diyenler. Kadınlar gününde Taksim'e çıkıyorlar izin var mı yok. Türkiye hukuk devleti. Toplantı ve yürüyüş kanunları var. Bir toplantı, yürüyüş nasıl yapılacak bunların kanunda yeri var. En hareketli yer olan Taksim'de İstiklal Caddesi'nde siz bunu yapamazsınız. Tayyip Erdoğan nasıl bütün toplantılarını kanuna uygun yapıyorsa hukuk içinde yapıyorsa sen de yapacaksın bay Kemal. Gerekli olan müdahale yapıldı ve o gösteriye izin verilmedi. Ezanımızı protesto ediyorlar. Bizim bayrağımızı yakmaya yeltenenleri kimse kusura bakmasın biz yakarız. Onlara fırsat vermeyiz" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Zeytinburnu'ndan Ömer kardeşimizin karşısına bir aday çıkmış diyormuş ki, "Erdoğan en çok beni severdi" nereden çıktı bu iş o zaman Anavatan Partiliydi. Şimdi CHPli bunlar bukalemun gibi. Bunlardan buraya hizmet olur mu."