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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson'ı kabul etti

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti.

24.09.2019 22:02Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson'ı kabul etti
NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü.
BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Birleşik Krallık, Boris Johnson, Türkiye, Politika

Kaynak: AA

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