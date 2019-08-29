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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz"

2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin JW Marriott Hotel'de düzenlenenen "2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

29.08.2019 21:37
2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin JW Marriott Hotel'de düzenlenenen "2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.
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Erdoğan: "Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz. Tüm fikirlerin temsil edildiği bir basın arzu ediyoruz."
Erdoğan: "Dünyanın en dinamik basın yayın sektörlerinden biri ülkemizde bulunuyor"
Erdoğan: "Haber peşinden koşarken uçurumdan yuvarlanan bir gazeteci kardeşimizin (Abdulkadir Nişancı) ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan utanç verici yazıları da unutmadık."
Erdoğan: "Bayburt'ta görev sırasında uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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