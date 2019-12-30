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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bilim insanlarımızı desteklemeye devam edeceğiz"

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bilim ve Teknik dergisinin Ağustos 1990 sayısını hediye etmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı...

30.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:50
Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bilim ve Teknik dergisinin Ağustos 1990 sayısını hediye etmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'nde konuştu. (5)
Erdoğan: "Geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji girişimcilerini yetiştirmek için 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programını başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde önümüzdeki iki senede 81 ilde 100 dene-yap teknoloji atölyesi kuruyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Beştepe, Güncel

Kaynak: AA


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