Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz CHP Gibi Sosyal Devletin Lafını ve İstismarını Değil İcraatını Yaptık"

Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ardahan'da düzenlediği mitinge katıldı. (6)"Türkiye sosyal devlet kavramıyla gerçek manada bizimle tanıştı. Çünkü biz CHP gibi sosyal devletin lafını ve istismarını değil icraatını yaptık""Senelerdir bu milleti bu CHP zihniyeti, makarnacı, kömürcü diyerek aşağılayanlar sanki kendileri değilmiş gibi çıkmışlar bir de utanmadan Türkiye'de sosyal devlet bitti diyorlar""Düzenli sosyal yardım alan kardeşlerimize hanedeki kişi sayısına göre aylık 150 kilovat saat karşılığı elektrik tüketim desteği vermeye başlıyoruz"