Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Biz geldiğimizde bu Bay Kemal'in Sosyal Sigortalar Kurumu
'nun başında olduğu dönem, bu ülkenin adeta bir intihar dönemiydi. Vatandaşların kuyruklarda nasıl inim inim inletildiğini biliyoruz. Zira aynı sıkıntıları sigorta hastanelerinin kapısında biz de yaşadık. Şu anda bu zat çıkmış hala utanmadan, sıkılmadan bizim hastanelerimizde ameliyatların dahi yapılmadığından bahsediyor. Yalansa bunda, iftiraysa bunda, gece başka yatıyor,, sabah başka kalkıyor."
Recep Tayyip Erdoğan,Ssk
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:38