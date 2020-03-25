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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİZ GÜÇLÜ BİR MİLLETİZ, HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Mehmet İlkay ÖZER / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak, koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler alındığını ve vatandaşların krizin etkilerinden korunmaya devam edileceğini açıkladı.

25.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:06
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİZ GÜÇLÜ BİR MİLLETİZ, HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Mehmet İlkay ÖZER/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak, koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler alındığını ve vatandaşların krizin etkilerinden korunmaya devam edileceğini açıkladı.

Erdoğan'ın mesajında, "İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız." ifadeler yer aldı.

ALINAN ÖNLEMLER BAŞLIKTA SIRALANDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan tedbirleri de madde madde açıkladı. 6 başlıkta açıklanan maddeler şöyle;

ÇALIŞMA VE SOSYAL HAYAT

-2 milyon dar gelirli aileye 1.000 TL nakit destek verilecek.

-En düşük emekli aylığı 1.500 TL'ye çıkarılacak.

-Asgari ücretliye toplamda 7 milyar TL'lik ücret desteği sağlanacak.

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına düzenli aktarılan kaynak180 milyon TL'ye çıkarılacak.

-Emeklilere bayram ikramiyesi Nisan'da verilecek.

-80 yaş üstü vatandaşlarımız için periyodik takip programı açılacak.

SAĞLIK

-Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak.

-32 bin yeni sağlık personeli istihdam edilecek.

-Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak.

-Sağlık personelleri toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.

-1 milyon adet hızlı tanı kiti kısa sürede kullanıma sunulacak.

SANAYİ

-Teknopark işletmelerinden 2 ay kira alınmayacak.

-KOBİ'lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran'a ertelenecek.

-Yerli dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon TL destek verilecek.

TİCARET

-Tıbbi maskelere ilave gümrük vergisi kaldırıldı. Solunum cihazları için ilave gümrük vergisi kaldırıldı.

-Etil alkol ithalatında uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.

-İhracatçılara stok finansman desteği verilecek.

MALİYE

-KDV beyanname verme ve ödeme süreleri ertelendi.

-Belediyelerin 3 aylık vergi kesintileri yapılmayacak.

-Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak.

-İç havayolu taşımacılığında 3 ay boyunca KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

-Nakit akışı bozulan firmalara gerektiğinde ilave finansman desteği verilecek.

-İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "İŞ'E DEVAM KREDİ DESTEĞİö hayata geçirilecek.

BANKACILIK

-İşletme Finansman desteği ile 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli 25 bin TL limitli kredi imkanı sağlanacak.

-3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli 25 bin TL limitli Esnaf Kart desteği verilecek.

-Kredi kartı ödemeleri Haziran ayı sonuna kadar ertelenebilecek.

-Personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti imkanı tanınacak.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Güncel

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