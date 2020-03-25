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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz güçlü bir milletiz, hep birlikte başaracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle mücadeleyle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımla, "Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz.

25.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle mücadeleyle ilgili Twitter 'dan yaptığı paylaşımla, "Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir milletiz, hep birlikte başaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında korona virüsle mücadele konusunda hükümet olarak alınan tedbirlerin yer aldığı bilgilere yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İlk günden itibaren Korona virüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir milletiz, hep birlikte başaracağız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Twitter, Güncel

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