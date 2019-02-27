27 Şubat 2019, 17:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Mısır'da ve Tüm Kuzey Afrika'da Oynanan Oyunu Gördük ve Karşı Çıktık....

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Mısır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Mısır'da ve tüm Kuzey Afrika'da oynanan oyunu gördük ve karşı çıktık. Biz Irak'ta oynanan oyunu gördük ve ağırlığımızı koyduk, bozduk. Biz Suriye'de oynanan oyunu gördük ve sahaya girerek işin gidişatını değiştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Mısır'da ve tüm Kuzey Afrika'da oynanan oyunu gördük ve karşı çıktık. Biz Irak'ta oynanan oyunu gördük ve ağırlığımızı koyduk, bozduk. Biz Suriye'de oynanan oyunu gördük ve sahaya girerek işin gidişatını değiştirdik." Irak, Recep Tayyip Erdoğan, Mısır, Kuzey Afrika, Yenikadinda Gösterme, Politika
Kaynak: AA