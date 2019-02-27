Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Mısır'da ve Tüm Kuzey Afrika'da Oynanan Oyunu Gördük ve Karşı Çıktık....

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a>: 'Biz <a class='keyword' href='/misir/' title='Mısır'>Mısır</a>'da ve tüm <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kuzey-afrika/' title='Kuzey Afrika'>Kuzey Afrika</a>'da oynanan oyunu gördük ve karşı çıktık. Biz <a class='keyword' href='/irak/' title='Irak'>Irak</a>'ta oynanan oyunu gördük ve ağırlığımızı koyduk, bozduk. Biz <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/suriye/' title='Suriye'>Suriye</a>'de oynanan oyunu gördük ve sahaya girerek işin gidişatını değiştirdik.'