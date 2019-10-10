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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle mücadele ediyoruz"...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

10.10.2019 14:27
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştiriler) Suudi Arabistan önce aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi?"
Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştiriler) Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Zira sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin."
Erdoğan: "Operasyonumuzu 'İşgal hareketi' diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay, kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz."
Erdoğan: "Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Türkiye belki de bu ülkenin topraklarındaki tek meşru güç olarak şu anda varlık gösteriyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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