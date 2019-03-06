06 Mart 2019, 15:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizde Millete Efendilik Yoktur, Hizmetkarlık Vardır"

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente girişinde seçim otobüsünden çocuklara oyuncak dağıtması Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Video gösterimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting alanına gelişi ve karşılanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente girişinde seçim otobüsünden çocuklara oyuncak dağıtması
Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Video gösterimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting alanına gelişi ve karşılanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydandaki halkı selamlaması ve seçim şarkısına eşlik etmesi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hitabı MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. (1) Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA