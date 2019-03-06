Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizde Millete Efendilik Yoktur, Hizmetkarlık Vardır"

- <a class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani/' title='Cumhurbaşkanı'>Cumhurbaşkanı</a> ve <a class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> Genel Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/recep-tayyip-erdogan/' title='Recep Tayyip Erdoğan'>Recep Tayyip Erdoğan</a>'ın kente girişinde seçim otobüsünden çocuklara oyuncak dağıtması</br>Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler</br>Video gösterimi</br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a>'ın miting alanına gelişi ve karşılanması</br> <a class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a>'ın meydandaki halkı selamlaması ve seçim şarkısına eşlik etmesi</br>-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hitabı MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/tayyip-erdogan/' title='Tayyip Erdoğan'>Tayyip Erdoğan</a>, Malatya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. (1)