Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İçin Kudüs Arzın Üstünde Çınar Görkemli Bir Sancaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bizim için Kudüs
arzın üstünde çınar görkemli bir sancaktır"-"Bu kutlu şehri diğer kutlu şehirlerden ayırt etmeden seviyoruz. Bunun için biz Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz"-"Tarihi gerçekler ortadayken İsrail
kasıtlı bir şekilde Kudüs'teki islami izleri silmeye çalışıyor. Silemeyeceksiniz"-"Müslümanlara ait yerleri gasp ederek burada kültürel bir soykırım uyguluyor"-"Dünya beşten büyüktür diyorum"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Parlamenterler Arası Kudüs Platformu İkinci Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.
Recep Tayyip Erdoğan,Kudüs
14 Aralık 2018 Cuma 17:13