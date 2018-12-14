14 Aralık 2018, 17:13
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İçin Kudüs Arzın Üstünde Çınar Görkemli Bir Sancaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için Kudüs arzın üstünde çınar görkemli bir sancaktır" -"Bu kutlu şehri diğer kutlu şehirlerden ayırt etmeden seviyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için Kudüs arzın üstünde çınar görkemli bir sancaktır"
-"Bu kutlu şehri diğer kutlu şehirlerden ayırt etmeden seviyoruz. Bunun için biz Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz"
-"Tarihi gerçekler ortadayken İsrail kasıtlı bir şekilde Kudüs'teki islami izleri silmeye çalışıyor. Silemeyeceksiniz"
-"Müslümanlara ait yerleri gasp ederek burada kültürel bir soykırım uyguluyor"
-"Dünya beşten büyüktür diyorum"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Parlamenterler Arası Kudüs Platformu İkinci Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Recep Tayyip Erdoğan,Kudüs
14 Aralık 2018 Cuma 17:13