Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Bizim terör örgütleriyle en ufak bir dirsek temasımız olamaz"-"PKK'ya terör örgütü diyemeyen meclisteki uzantılarına diyorum ki şehirlerimizde sandıklarda gereken dersi verelim"-"Benim vatandaşımın alın terinden ödediği vergileri kandile, terör örgütlerine gönderenlerle hiçbir zaman görmezden gelemeyiz anında kapıya koyarız"-" Bay Kemal sen bu terör örgütünün mensuplarıyla İstanbul'a yürütebilirsin ama bizim bu terör örgütünün temsilcileriyle en ufak bir dirsek temasımız olamaz"

Kaynak: İHA