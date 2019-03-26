Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Trenden İnenler Bir Daha Bu Trene Binemeyecekler"

- AK Parti'nin Adıyaman mitingi</br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması</br>ADIYAMAN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı. </br>(3)<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar.'<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu Bay Kemal'de utanma yok. Geçen 'Başörtüsü sorununu biz çözdük' diyor. ya sen neyi çözdün? İkna odalarının sorumlusu olan kadın, İstanbul Üniversitesi'nde rektör yardımcısıydı, senin partinin milletvekili oldu. Sen kimi aldatıyorsun?'