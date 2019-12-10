Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler hep birlikte, bir vücudun azaları gibi olacağız"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür MerkeziCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kur'an-ı Kerim hediye edilmesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim'i öperek teslim almasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'na kalpak takılmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kemer ve kılıç verilmesiYaşlı kadının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarılmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşlı kadına tespih hediye etmesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazilerle toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı"na katıldı. (8) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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, Güncel Kaynak: AA