Haberler » Dünya » Haber

Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel kurulu'na hitap edecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap edecek.

21.09.2019 17:41Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel kurulu'na hitap edecek
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap edecek.
BM'nin 74'üncü Genel Kurulu, 24 Eylül'de ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecek. Liderler, Genel Kurul'a katılarak gündemlerindeki konuları dünyayla paylaşacak. Bu yılki zirve teması, 'Yoksulluğun giderilmesi, kaliteli eğitim, iklim eylemi ve kapsayıcılık için çok taraflı gayretlerin canlandırılması' olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün New York'a gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Eylül'de BM Genel Sekreteri ev sahipliğinde düzenlenecek olan BM İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak ve Genel Kurul'un ilk günü olan 24 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Ayrıca Erdoğan'ın Genel Kurul vesilesiyle dünya liderleriyle ikili ve heyetler arası görüşmeler yapması da bekleniyor.


- York

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Eylül, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
17:45 Birinci yargı paketinde neler var?
17:41 Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel kurulu'na hitap edecek
17:40 Çukurda mahsur kalan geyiği bisikletçiler kurtardı
17:30 İmamoğlu çöp topladı: Devir 'geri dönüşüm devri'
17:30 İngiltere'de Orta Çağ'dan kalma ilginç gelenek: Belediye başkanının kilosunu tartmak
17:19 Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel kurulu'na hitap edecek
17:15 İsviçre'de 'Erdoğan'ı öldür' yazıları suç olarak kabul edilmedi