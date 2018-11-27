Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgenin Petrolünü İşletmek İçin Deaş Bahanesiyle İşgallerini Sürdüren...

27 Kasım 2018 Salı 13:01



27 Kasım 2018 Salı 13:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgenin petrolünü işletmek için DEAŞ bahanesiyle işgallerini sürdüren diğer terör örgütleri ve güçler de bölgeden çıkarsa konu çözülecektir. Biz birkaç ay içerisinde bu örgütü bitirmenin sözünü veriyoruz"-"İstanbul Sancaktepe'de dün düşen helikopterde şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"-"Akdeniz'de kimi ülkelerin kendi iç meselelerle uğraşmasını fırsat bilerek ekonomik ve siyasi üstünlük kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"-"Ekonomik çıkar için tüm kuralları zorlamaları riyakarlıktır. 4,5 milyon insanı ülkesinde barındıran bir Türkiye var, diğer tarafta botlarını şişleyerek Akdeniz'e gömenler var. Bunların hangisi insan haklarından yana? Bu oyunlara karnımız tok"-"Türkiye olarak ne doğu Akdeniz'de ne diğer bölgelerde kendi tezlerimizden taviz vermeyeceğiz"-"Rusya ve Ukrayna arasındaki hadiselerin yeniden alevlenmiş olmasından üzüntü duyuyoruz"-"DEAŞ balonunu Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı patlatmıştır"-"PKK'nın Suriye kolunu oluşturan bu terör örgütünün tek hedefi ülkemizdir. Buna tepkisiz kalmamız mümkün değildir. Terör örgütü elebaşına güya ödül koyanlar, YPG ile iş tutuyorlar"-"Kandil'dekilerin dağlara kaçırılan kızların, kadınların ne hale getirildiklerini tüm dünya izliyor. Onların ne yazık ki onlardan doğan çocuklar da Avrupa'da şurada burada satılıyor. Bunlar hem insan kaçakçısı, hem de bu gayri meşru çocukların pazarlamasını yapan tehlikeli bir örgüt"ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda 20 şehrin belediye başkan adaylarını açıklıyor.