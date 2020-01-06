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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı tablo...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

06.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. (3)
Erdoğan: "Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı karmaşık ve değişken tablo karşısında elimiz, kolumuz bağlı duramayız."
Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de ülkemiz aleyhine oluşturulan bölgesel ittifakların ve güç mücadelesinin sonucu, yakın geleceğimiz için hayati öneme sahiptir"
Erdoğan: "MİT, son dönemde PKK'nın lider kadrosuna yönelik Kuzey Irak'taki operasyonlarla, kendini en güvende hissettiği yerleri örgütün adeta başına geçirmiştir."
Erdoğan: "Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında teşkilatımızın (MİT) oynadığı rol, uluslararası düzeyde ülkemizin yüzünü ağartacak mükemmelliktedir."
Erdoğan: "Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan MİT'in, sınır ötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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