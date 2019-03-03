Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü Örgütün Siyasi Uzantılarının Aday Göstermediği İllerde Tünel...

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması</br>Mitinge katılanlara video gösterimi</br>Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (3)<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Özellikle bölücü örgütün siyasi uzantılarının aday göstermediği illerde bu tünel siyaseti aşikardır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde ise tünel siyaseti artık çok farklı boyutlara, aleni iş birliğine varmıştır.'