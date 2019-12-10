Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boris Johnson'da biraz Türklük var" sözleriyle salonu güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü programında konuştu. Erdoğan, İngiltere Başkanı Boris Johnson'la ilgili "Biraz Türklük var" dedi.

"ÇOK AÇIK OYNUYOR"

Dünya liderleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'da şu anda ciddi manada bir lider krizi, boşluğu var. 'Avrupa'da şu lider örnektir' diyebilecek cesareti bulamıyorum. Trump'ı seversiniz sevmezsiniz, gizli ajandası yok. Putin de aynı şekilde, gizli ajandası yok. Birbirimize karşı açık ve net bir şekilde adımlarımızı atıyoruz. Boris Johnson'da biraz Türklük var ya bundan dolayı çok açık oynuyor" dedi.

TERÖRLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Allah katında en kıymetli olanınız ondan en çok korkanınızdır. Bu konuda ecdadımız da tüm insanlığa ışık tutan tavsiyeleri ile öne çıkmaktadır. Bugünkü batının geçmişi en ağır insan hakları ihlalleri doludur.

Terörle mücadelemizi insan hakları diye eleştirenlerin geçmişi soykırımlarla dolu. Halbuki bizim böyle bir ayıbımız yok. İnsan hakları alanındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün açıklanan Birleşmiş Milletler İnsani gelişim endeksinde Türkiye artık çok yüksek insani gelişme kategorisinde yer alıyor. Hep önce insan demeye insanı yaşat ki devlet yaşasın demeye devam edeceğiz.

"BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZ..."

Hak, hukuk, adalet bizim olmazsa olmazımızdır. Bir liderin de dikkat etmesi gereken konu budur. Bu üç kavram da adeta insanlığın tüm meseleleri saklıdır. Biz yola çıkarken ülkemizin ayağa kalkışını eğitim, sağlık, adalet, emniyetle sağladık.Göreve geldiğimizden bu yana tırmanışımızın arkasındaki en büyük sebep bunlardır. İşin ekonomik boyutu var. Geldiğimiz mesafeler ortada. Türkiye'yi dünyada ilk 10'un içerisinde sokmak hedefimiz. G20 Zirvesi üyesi ülkelerinden birisi olursak bunlar da bu gayretle oldu.

"BİR TANE BİLE SONDAJ GEMİMİZ YOKTU"

Hatırlayın; bizim bir tane sondaj gemimiz yoktu, sismik araştırma gemimiz yoktu. Ama şimdi bizim 2 tane sondaj gemimiz var. Bunlarla Doğu Akdeniz'de araştırmalarımızı yapacağız. Libya'nın menfaatlerini, Türkiye'nin ve KKTC'nin menfaatlerini koruyacağız. Libya asker talebinde bulunursa gönderebiliriz.

AB üyeleri içerisinde halkı Müslüman olan ülke yok. Gerçeği söylesenize, söylemiyorlar. Fransa'nın eski Dışişleri Bakanı özel görüşmemizde 'Sizi AB'ye almayacaklar, boşuna uğraşmayın. Siz Müslümansınız' dedi.

"SURİYE'DEN NE ZAMAN ÇIKACAĞIZ?"

Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar. Siz ne zaman çıkarsanız, biz teröristlerden orayı ne zaman temizlersek o zaman çıkacağız.

BANA NOBEL VERSELER ALMAM

(Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesi) Bu çok önemli bir sınavdı ve Nobel ne olduğunu ortaya koydu. Nobel kendini tüketmiş, kendini bitirmiştir. Nobel tamamıyla ideolojik davranan bir kurumdur. Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Böyle bir zalime ödül vermekle buna ortak olmuştur. Bu tür bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Bu adamın destek verdiği adamlar hepsi mahkûm edilmiş kişiler. Bu kişilere methiyeler düzen birine ödül veriyorsanız sizin artık uluslararası camiada takdir edilecek hiçbir tarafınız kalmamıştır demektir. Bana Nobel ödülü verilirse almam.