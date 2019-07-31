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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

31.07.2019 23:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı seçilmesi dolayısıyla Boris Johnson'u tebrik ederek kendisine görevinde başarılar diledi. Görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın önemli bir stratejik ortak olduğunu belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de her alanda gelişeceğine inandığını ifade etti. - ANKARA

Birleşik Krallık, Boris Johnson, Güncel

Kaynak: İHA

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