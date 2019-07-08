08.07.2019 13:37
Haberler» Güncel» Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'e gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere saat 12.15'te "TC-TUR" uçağıyla Bosna Hersek'e gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere saat 12.15'te "TC-TUR" uçağıyla Bosna Hersek'e gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer ilgililer uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da Bosna Hersek'e hareket etti.
Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin yanısıra zirve katılımcısı bazı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi, Butmir'de konuşlu Avrupa Birliğinin ALTHEA Harekatı Türk Temsil Heyeti Başkanlığı komutasında barışı koruma görevlerini icra eden askerlerle bir araya gelmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'e gitti
Kaynak: AA
Bosna - Hersek, Cumhurbaşkanı, Avrupa, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:36   Başkan Kocaman çalışmaları inceledi
14:36   Yaz spor okulları tüm heyecanıyla devam ediyor
14:36   CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DOĞU AKDENİZ'DEKİ RAHATSIZ EDİCİ SESLER YOLUMUZDAN ALIKOYAMAYACAK (geniş...
14:35   Firma vazgeçti, engellilerin umudu yarım kadı
14:35   Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te
14:35   Trafik magandaları hamile kadının eşinden şikayetçi oldu
14:35   Kırıkkale'de bebeklerin kimlikleri evlere gönderilmeye başlandı