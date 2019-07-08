08.07.2019 13:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere TSİ 13.40'ta "TC-TUR" uçağıyla Bosna Hersek'e geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere TSİ 13.40'ta "TC-TUR" uçağıyla Bosna Hersek'e geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Uluslararası Saraybosna Havalimanı'nda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Genel Sekreteri Zoran Djeric, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve diğer yetkililer karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da Bosna Hersek'e geldi.
Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin yanı sıra zirve katılımcısı bazı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler yapması, Butmir'de konuşlu Avrupa Birliğinin Althea Harekatı Türk Temsil Heyeti Başkanlığı komutasında barışı koruma görevlerini icra eden askerlerle bir araya gelmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Saraybosna, Türkiye, Avrupa, Güncel

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