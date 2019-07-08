08.07.2019 14:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Bosna Hersek'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Bosna Hersek'e geldi. Bir yılı aşkın bir süre sonra tekrar Bosna Hersek'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına Butmir'de konuşlu Avrupa Birliği'nin Althea Harekatı Türk Temsil Heyeti Başkanlığı komutasında barışı koruma görevlerini icra eden askerleri ziyaret ederek başlayacak. Programı çerçevesinde Erdoğan, bugün Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Milorad Dodik, Şefik Caferoviç ve Jelyko Komşiç ile bir görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan, Saraybosna'yı en son 2018 yılı Mayıs ayında Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 6. Genel Kurul toplantısı vesilesiyle ziyaret etmişti.
(İbrahim Aydoğan/İHA)
Kaynak: İHA
Saraybosna, Güncel

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