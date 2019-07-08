Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'nda yer alacak heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.
Bosna Hersek Devlet Bas¸kanlıgˆı Konseyi binasındaki yemek basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek öncesi Slovenya Cumhurbas¸kanı Borut Pahor, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Şefik Caferoviç ve diğer katılımcılarla fotoğraf çektirdi.