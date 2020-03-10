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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Büyükelçisini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı kabul etti.

10.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ceglia'nın eşi, kızı ve büyükelçilik mensuplarını taktimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Büyükelçisini kabul etti

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhurbaşkanı, Brezilya, Ankara, Politika
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