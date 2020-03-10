Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Büyükelçisini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı kabul etti.
10.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ceglia'nın eşi, kızı ve büyükelçilik mensuplarını taktimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ceglia'nın eşi, kızı ve büyükelçilik mensuplarını taktimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Büyükelçisini kabul etti
Etiketler : Cumhurbaşkanı, Brezilya, Ankara, Politika
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