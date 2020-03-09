Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de sevgi gösterileriyle karşılandı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 18.00'de Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.
09.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:14
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 18.00'de Belçika 'nın başkenti Brüksel 'e geldi. Buradan Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de sevgi gösterileriyle karşılandı
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Belçika, Türkiye, Brüksel, Güncel
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