CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BRÜKSEL'E GİTTİ
(Tür: İstanbul)
09.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:03
(Tür: İstanbul )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BRÜKSEL'E GİTTİ
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Güncel
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak