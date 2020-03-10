Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.
10.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel, Politika
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