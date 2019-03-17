Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu aday CHP'nin adayı değildir.

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a>: 'Bu aday <a class='keyword' href='/chp/' title='CHP'>CHP</a>'nin adayı değildir. Bu kişi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kilicdaroglu/' title='Kılıçdaroğlu'>Kılıçdaroğlu</a>'nun adayıdır. Adaylık icazetini <a class='keyword' href='/izmir/' title='İzmir'>İzmir</a>'den değil, <a class='keyword' href='/kandil/' title='Kandil'>Kandil</a>'den almıştır'</br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>: </br>'Biz Cumhur İttifakı'nı masa başında değil, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı birlikte mücadele ederken meydanlarda, sokaklarda kurduk'</br>'Sayın Bahçeli ile ülkemizin önüne konulan tuzakları birer birer bozarak yolumuza devam ediyoruz'</br>'Yıllardır <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ataturk/' title='Atatürk'>Atatürk</a>'ü istismar ettiler'