Erdoğan, rejimin kayıplarını tek tek sıralayıp uyardı: Çekilmezlerse omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında rejimin kayıplarını tek tek sıralayarak başlayan Erdoğan, "Bu daha başlangıç" dedi.

Konuşmasının devamında üslubunu daha da sertleştiren Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenlerin yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarda omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

" İdlib 'de bugüne kadar verdiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık.

Son ana kadar diplomasi kanallarının son ana kadar etkin bir şekilde işletmek için çalıştık, çabaladık. Rejime tarihinin en ağır kayıplarını verdirerek bismillah dedik.

"OMUZLARIN ÜZERİNDE O BAŞLAR DA KALMAYACAK"

Şu an itibariyle 135 tan, 22 zırhlı araç, 45 top 5 hava savunma rampası, 12 tanksavar, 29 monteli uçaksavar, 2 İHA, 8 helikopter 49 çeşitli araç, imha edildi. Gerçek gücümüzü göstermeye daha yeni başlıyoruz. Rejimin verdikleri bu kayıplar daha başlangıç. Biz bu gafillere Türkiye'nin gerektiğinde 'Baş veren ama baş eğmeyen' büyük bir devlet olduğunu gösterdik. Askerlerimizin canına kastedenlerin yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarda omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak.

RUSYA VE İRAN'A

Bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok.

"ULUSLARARASI ARENADA HESAP VERECEKLER"

Kapılar açılınca telefon üstüne telefonlar gelmeye başladı. Kapıları kapatın ama o iş bitti. Bizim he insani kriz çözme hem topraklarımızın güvenliğini sağlama mücadelesi yürütüyoruz. Mültecilere gaz bombası atıp yıldırmaya çalışanlar uluslararası camiada hesap vermek zorunda kalacak. Biz yıllarca Suriye Suriye'de güvenli bölge oluşturalım çağrısı yaptık.

"TEK TARAFLI FEDAKARLIK DÖNEMİ BİTTİ"

Avrupa'ya gidenlerin sayısı yüz binler oldu. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek. Herkes bu yükten payını düşeni alacak. Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti. Türkiye mücadelesini her hangi bir ülkeye güvenerek değil kendi insanına kendi imkanlarına dayanarak yürütmektedir.

Türkiye şu ana kadar Suriye'de ne Rusya'yı ne İran'ı ne de Suriye'yi doğrudan hedef aldı. Sadece askerlerimizin kanını döken rejim unsurlarını hedef alıyoruz. Bu kopan fırtına, bizim ordumuzdur. Bu mücadele bizim şahsi tercihimiz değil milletimizin topyekun iradesiyle yürütülmektedir. Bu millet PKK'nın ve DEAŞ'ın saldırılarına karşı nasıl göğsünü siper etmişse bugün de Türkiye aynı sebeple İdlib'dedir, Suriye'nin diğer bölgelerindedir.

Türkiye için Ege'deki haklarını korumakla, Libya'da başlattığımız inisiyatifle Akdeniz'deki haklarımızı müdafaa etmek arasında hiçbir fark yoktur. Ekonomik tuzaklara karşı verdiğimiz mücadeleyle, sınırlarımızı terör koridoruyla kuşatma girişimlerine karşı verdiğimiz mücadele aynıdır.

"KİMLER OLDUĞUNU BİLİYORSUNUZ"

Suriye meselesinde, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmak, ülkemizin mücadelesine zarar vermek, düşmanlarımızı sevindirmek için aleni veya örtük şekilde yürütülen faaliyetleri sizler de takip ediyorsunuz. Kimsenin 'Suriye'de Rusya'nın ne işi var, Amerika'nın ne işi var, İran'ın ne işi var, Fransa'nın ne işi var' dediğini duydunuz mu? Duymadık. Ama iş Türkiye'ye gelince, hemen 'Suriye'de ne işimiz var' yaygarasını basıyorlar. Kimler olduğunu biliyorsunuz.

Birileri dönüp dolaşıp 'Suriye'de ne işimiz var' teranesini tekrarlarken, şehitlerimizden biri, 'Sizden ricam sakın Suriye'de ne işimiz var diyenlerden olmayın, gittim gördüm, tam da olmamız gereken yerdeyiz' mesajı veriyor.

Meydanı, zahirde şehitler için üzülüyor gibi gözüküp, ağzını açtığında şehadet kavramına ve şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmetsizlik yapan gafillere bırakmayız, bırakamayız. Bu ülkede maalesef, "Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim, 'şehitler ölmez vatan bölünmez'den tiksindiğim kadar" diyebilecek derecede alçalabilen ve maalesef şu anda CHP milletvekili sıfatıyla Meclis'te yer alabilen kişiler var.

Aynı kişi, 'Bugün Suriye'ye savaş açsak banko Esad'ı tutarım' diyerek, ülkemizin yürüttüğü mücadeledeki safını yıllarca önce belli etmişti. 'Esed ülkesini savunuyor' diyebilecek bir noktaya savrulan CHP Genel Başkanının "Söz veriyorum, biz gelirsek şehitler tepesi boş kalacak' ifadesi de, bu zihniyetin bir yansımasıdır.

KILIÇDAROĞLU'NA 'ŞEHİTLER TEPESİ' YANITI

Bu kişinin şehitlik kavramı ve şehitler tepesinin ne anlama geldiğini bilmediğini görüyorum. Çünkü bilmeden söylüyorsa, en fazla cehaletini sergilemiş olur. Fakat şehitliğin ne olduğunu, şehitler tepesinin neyi ifade ettiğini bilerek bu sözü söylüyorsa, ortada gerçekten vahim bir durum var demektir. Bilindiği gibi, şehit kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de, kimi yerde şahit, kimi yerde esma-i hüsnadan biri, kimi yerde örnek kişi anlamlarında tam 56 defa geçer. Üç ayette ise doğrudan doğruya Allah yolunda canını feda edenleri tarif etmek üzere şüheda ifadesi yer alır.

Bakara Suresinin 54'üncü ayetinde yer alan "Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin, zira onlar diridir, fakat siz farkında değilsiniz" emri ilahi, hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde şehadetin anlamını bizlere gösteriyor.

Bu konuda Peygamber Efendimizin hadislerinde, şehidin bütün günahlarının affedileceği, kabir azabı çekmeyeceği, cennetteki makamını göreceği, cennete ilk girenlerden olacağı gibi müjdeler de vardır.

"ATATÜRK ÖRNEĞİYLE YÜKLENDİ"

Ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığı, onuru, güvenliği, geleceği için mücadele ederken hayatını kaybeden herkes, özellikle de cephede son nefesini veren herkes şehittir. Bizim, dar-ı bekaya uğurladığımız askerimizin, polisimizin, jandarmamızın ve diğer kamu görevlilerimizin şüheda makamına yükseldikleri konusunda en küçük bir şüphemiz yoktur.

Tabii, 15 Temmuz'da milletimiz sokaklarda şehit olurken, darbecilerin açtığı yoldan gittiği bir evde kahvesini yudumlayıp televizyon seyreden birine bunları anlatmak elbette zordur. Bay Kemal, sen kendi partinin geçmişini dahi bilmiyorsun. İkide bir bu partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyorsun. Şimdi sana sesleniyorum: Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale ne diyordu? 'Ben size ölmeyi emrediyorum' diyordu. Ama sen şehadeti bilmezsin, sen şehitliği bilmezsin. Bunu anlaman da mümkün değil. Çünkü sende o iman, o inanç yok.

Rahmetli Arif Nihat Asya'nın 'Bir bayrak rüzgâr bekliyor' şiirinde ifade ettiği duyguları kalbinde hissetmeyen birine, şehitler tepesinin niçin boş kalmayacağını anlatmak da mümkün değildir. Şimdi burada, bu anlamlı şiiri bir kez daha tekrarlayalım ki, nasır tutmuş yürekler titresin, milletimizin kalbi ferahlasın, şehitlerimizin ruhları şad olsun.

"ZALİM REJİMİ DE AYNI AKIBETE UĞRATACAĞIZ"

Evet… Bize düşen görev, tuttuğu bayrak belli olmayan, bastığı toprağı kirleten, kimin kılıcını çaldığını hepimizin gördüğü, şehadet nedir, şehit kimdir bilmeyenlerin gerçek yüzlerini milletimize anlatmaktır. Bunlara verilecek en güzel cevabın, devlet ve millet olarak, tüm gücümüz ve imkânlarımızla yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştırmak olduğunu biliyoruz. Ülkemize göz diken DEAŞ'ı, PKK'yı, FETÖ'yü ve diğer terör örgütlerini nasıl durdurduysak, zalim rejimi de aynı akıbete uğratacağız. Bunun için hep birlikte gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.