Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehrimiz ile Zonguldak ilimizi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz.
03.04.2020 20:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak, Güncel