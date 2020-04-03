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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehrimiz ile Zonguldak ilimizi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz.

03.04.2020 20:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehrimiz ile Zonguldak ilimizi... - Haberler

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