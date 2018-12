Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Hafta İçerisinde Sayın Bahçeli ile Bir Araya Gelebiliriz.

07 Aralık 2018 Cuma 14:55



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Belki bu hafta içerisinde Sayın Bahçeli ile bir araya gelebiliriz" dedi."CUMHUR İTTİFAKINI BOZDURMAMAK NOKTASINDA KARARLIYIZ"Erdoğan,cuma namazını Ataşehir'deki Hz.Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.Erdoğan, Cumhur İttifakı'yla ilgili soruya "Burada bizim birbirimize karşı olan dayanışmamız birbirimizle geleceğe yürüyüşteki hassasiyetlerimiz bunu da tabi kıskanan bazı oluşumlar var. Bu oluşumların içerisinde her an değişik birçok şeyler olabiliyor. Bunun başında ana muhalefet var. Bunun yanında dağdaki terör örgütünü yanına alanlar var. Bütün bunları anlamamak için sebep yok. Çok açık, net. Her şey ortada. ve biz bu Cumhur İttifakını bozdurmamak noktasında kararlıyız. Hele hele bu yerel seçim ülkemiz için ciddi manada yedi düvelin ülkemize milletimize saldırdığı bir dönemde büyük önem arz ediyor. Onun için de şu anda teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız var. Onlar bu çalışmalarını tamamlar tamamlamaz; belki de bu hafta içerisinde biz Sayın Bahçeli ile bir araya inşallah gelebiliriz. Kendilerinin de şartları durumu elvermesi halinde. ve arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları bir değerlendiririz. Önümüzde ayrıca zaman var. Burada Yüksek Seçim Kurumu'nun takvimi önem arz ediyor. Bizim kendi takvimimiz de kendimize göre önem arz ediyor. ve bu şekilde kendileri ile görüşeceğiz. Zaten şu anda biz 75 belediyemizi açıkladık. 74 ya da 75. Kalanları da şu anda ittifakımızı yaptığı çalışmaya göre açıklayacağız""SUNUM NETİCESİNDE DE 'UYGUNDUR' 'UYGUN DEĞİLDİR' "Askerliğin 9 aya düşürülmesi konusunda sorulan bir soruya ise Erdoğan, "Tabi bana kesin neticeyi vermedikten sonra bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Şu anda bu işin birinci derecede sorumlusu Milli Savunma Bakanımız, Silahlı Kuvvetlerimiz, başta Genel Kurmay Başkanım, kuvvet komutanlarımız olmak üzere. Onlar çalışmayı yapacaklar onlar çalışmayı yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar. Bu sunum neticesinde de 'uygundur', 'uygun değildir' bunu söyleyeceğiz. Ona göre adımı atacağız" şeklinde cevapladı."KANADA SEYAHATİNDEN HABERDARIM"MİT Başkanının Amerikan Kongresi'nde sunum yapmasının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Latin Amerika seyahatlerinden sonra MİT başkanımız oradan Kanada'ya ayrıldı. Kanada'dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Her an oraları da bilgilendirme arzusundayız. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını son olarak ondan haberdar değilim. Ama Kanada seyahatinden haberdarım" diye konuştu."SAYIN PUTİN'LE O SÜREÇ İÇERİSİNDE ÖNCE BİR TELEFON GÖRÜŞMEM OLDU""Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi, Rusya'da tutulan Ukrayna askerlerinin serbest bırakılması noktasında 'Türkiye'den destek ve yardım istiyoruz' dedi. Bu konu da bir çalışma var mı?" şeklindeki soruya Erdoğan, "Taraflardan aldığım bilgiler oldu. Sayın Putin'le o süreç içerisinde önce bir telefon görüşmem oldu. Daha sonrasında Arjantin'de heyetler arası görüşme yaptık. Tabii yine telefonla Sayın Poroşenko ile bir görüşmem oldu. O da bu söylediğiniz taleplerini, kendisi bana iletti. Ben de bu talepleri sayın Putin'e ifade ettim. Kendisinden ricada bulundum. Onlarda gelişmelere göre temenni ederim ki olumlu bir yaklaşım içerisinde bulunsunlar. Bu gemide alınanlar, onlarla ilgili öyle zannediyorum ki bir sorgulama süreçleri vardır. Sorgulama sürecinden sonra onlarda kararlarını vereceklerdir. Biz tabi bu işlerde ancak ricacı olabiliriz daha da ileri gidemeyiz" yanıtını verdi.