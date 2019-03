Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu İttifakta Ezan-ı Muhammedi'yi Islıklayan Edepsizler Var"

Kaynak: İHA

Beylikdüzü'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefete tepki göstererek, "Bu ittifakta bölücü örgüt güdümündeki parti, İmralı'daki bebe katillerinin heykelini dikmeye niyetlenen gafiller, PKK paçavraları önünde poz veren parti başkanları var. Darbe çağrısı yapan cuntacılar var, 'zulüm 1453'te başladı' diyen çapulcular var. İstanbul göbeğinde Ezan-ı Muhammedi'yi ıslıklayan edepsizler var" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü mitinginde vatandaşlarla buluştu. Alanı dolduran vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunarak, "Bize işinin ehli lazım. Dikkat edin İstanbul'a belediye başkanı seçiyoruz. Sıradan bir yere değil. Daha buraya onların emeği geçmeden önce bu kardeşinizin emeği geçti. Karşımdaki şu coşku bize büyük umut veriyor. Aramızdaki muhabbet şimdiden birilerinin dizlerini titretiyor. Beylikdüzü gördüğüm kadarıyla 31 Mart'ta yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Beylikdüzü'nde 5 yıllık fetret dönemine artık bir son vereceğinize inanıyorum. Maalesef son 5 sene de ilçemiz her ne kadar kamu yatırımları ve Büyükşehir'den gerekin hizmeti alsa da ilçe belediyesinde sınıfta kaldı. İstanbul'un diğer ilçeleri birbiri ile yarışırken Beylikdüzü ne yazık ki irtifa kaybetti. 31 Mart bu açıdan önemli bir imkan. 31 Mart Beylikdüzü için tarihi bir fırsat penceresidir" ifadelerini kullandı.İstanbul'a büyük önem verdiklerini ve bu nedenle Binali Yıldırım'ı aday gösterdiklerini vurgulayan Erdoğan, "AK Parti olarak İstanbul Büyükehir'de Binali Yıldırım kardeşimi adayımız olarak gösterdik. İstanbul'a o kadar önem veriyoruz ki İstanbul'a Binali Bey'i Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptık. Binali Yıldırım Bey ve Mustafa Necati Işık kardeşim ile el ele vereceğiz ve Beylikdüzü ve İstanbul'u İnşallah uçuracağız" şeklinde konuştu."İstanbul'a belediye başkanı seçiyoruz, Çatladıkapı'ya değil"Binali Yıldırım'ın eser siyasetinde bir marka olduğunu söyleyen Erdoğan, "Buradan çıkan zatın marka olarak nesi var. İstanbul'a belediye başkanı seçeceğiz dikkat edin, Çatladıkapı'ya değil" dedi.Muhalefete eleştirilerde bulunan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Yıkım ittifakını biraz daha genişlettiler. 31 Mart arifesinde yeni üyeler buldular. Bu ittifakta kimler yok. Bölücü örgüt güdümündeki parti, devletiniz teröristtir diyen il başkanları var, İmralı'daki bebe katillerinin heykelini dikmeye niyetlenen gafiller var, PKK paçavraları önünde poz veren parti başkanları var. Bay Kemal Almanya'da hangi kadınla poz verdi. Alman parlamentosunda terör örgütü paçavrası ile poz veren kadınla poz verdi. Darbe çağrısı yapan cuntacılar var, 'zulüm 1453'te başladı' diyen çapulcular var. İstanbul göbeğinde Ezan-ı Muhammedi'yi ıslıklayan edepsizler var""Hem 'milliyim' diyeceksin, hem de bayrağımı yakanlarla beraber olacaksın"Muhalefetin terör örgütleri ile kol kola olduğunu belirten Erdoğan, "Bay Kemal'in vitrindeki ortağı tavşan ortağı sözde İYİ parti, asıl gözbebeği Kandil'in güdümündeki parti. İttifakın kimi hedef alacağına, kime saldıracağına, hangi ilde kime oy vereceğine, meclis üyesi adaylarına onlar karar veriyor. CHP adaylarının olduğu listelerde HDP'liler yok mu var. Gizli saklı sızdırdılar. İYİ Parti'nin olduğu yerde yok mu var. Tam bir aydır eşbaşkanlar Türkiye'nin toprak bütünlüğünü alenen yok sayıyor. Ne tavşan ortak ne CHP gıkını çıkaramıyor. Hatay CHP Belediye başkanı 'oy yoksa hizmet de yok' diyerek seçmeni tehdit ediyor. Her gün bize saldıran tavşan ortaktan ses çıkmıyor. CHP'li belediye başkan adayları Kur'an-ı Kerim ile Cuma selası ile dalga geçiyor, bize her gün iftira atan tavşan ortak tepki göstermiyor. CHP Başkan adayları 'oylarımız şuraya gidiyor' diyor. Ne CHP yönetiminden, ne tavşan ortaktan tepki gelmiyor. CHP'liler bir taraftan, HDP'liler bir taraftan, Kandil'deki terör ağları başka taraftan kurulan tezgahı ifşa ediyorlar. Kadın çıkmış 'biz sırtımızı YPG'ye PYD'ye dayadık' diyor. Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'a dayadık. Kişi yol yürüdükleriyle beraberdir. Benim bayrağımı yakıyor, sen bununla nasıl beraber olursun bay Kemal. Hem milliyim diyeceksin, hem benim bayrağımı yakanlarla beraber olacaksın. Hanımefendi hem milliyim diyeceksin, hem benim bayrağımı yakanlarla beraber olacaksın. Bay Temel hem şöyleyim böyleyim diyeceksin hem benim bayrağımı yakanlarla beraber olacaksın. Bir de yalan söylüyor 'ben ittifak içinde değilim' diyor. Böyle karışık bir yapıdan ne bu ülkeye, ne bu millete hayır gelir" - İSTANBUL