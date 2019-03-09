- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin düzenlediği mitingde halka hitap etti. -4- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bu millet popülizme, hakarete, yalana asla prim
vermez. Bu millet, bölücülerle iş birliği yapıp milli iradeye tünel kazılmasına asla göz yummaz. Benim milletim projeye oy verir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aydınlı
efelere, Maraşlı edelere, Karadenizli uşaklara, Erzurumlu dadaşlara eğlence olsun diye terörist denmez. Bunun adı şaka değil, komiklik değil, olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir."
Erdoğan: "Dağdan aracılarlarla pusula geliyor, emir geliyor, direktif geliyor hemen ertesi gün Kandil
'in mızıkacıları bize saldırıyorlar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. Milletimiz onlara sandıkta en büyük tokadı atacak. 31 Mart günü millet onlara şaka nasıl olurmuş sandıkta gösterecek."
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Kaynak: AA