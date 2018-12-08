08 Aralık 2018 Cumartesi 16:31



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milletin bize verdiği görev bir lütuf değil bu bizim görevimiz onu yerine getiriyoruz"-"Diyorlar ki bu seçimin acaba dev projeleri ne olacak? Açıkladık; ne dedik? Millet kıraathaneleri dedik. Ne dediler? Kumarhane açacak dediler; çünkü bunların meşrebi bu. Çünkü bunlar ne yazık ki onlar o kumar kağıtlarıyla, okey masalarındaki tuğlalarla yatıp kalkarlar"-"Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine çeviriyoruz, kapalı alanları fuar merkezine çeviriyoruz"-"Biz Belediyeciliğin evet okulunu kurduk, bu bizim işimiz CHP anlamaz bu işten"-"Onların olduğu yerde bakıyorsunuz kanallar kanalizasyonlar berbat bunlar anlamaz. İstanbul'a belediye başkanı olduğumda İstanbul'da otobüsleri hatırlayın bindiği zaman mazot kokardı neden temizlik yok. O koltuklar hep pislik içinde. Biz geldiğimiz zaman bizim insanımıza bu yakışmaz dedik"-"Bizim de çıktığımız o Belediye Başkanlığı yolculuğumuzu cezaevinde bitirmeye çalıştılar. Ama milletimiz iradesi öyle güçlüydü ki tüm engelleri aştık ve ülkemizi yönetme fırsatı bulduk ve nihayet işte bugünlere geldik"İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Toplu Açılış Töreni'nde halka hitap etti.