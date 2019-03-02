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- AK Parti'nin Trabzon mitingiTürkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıTRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon'da düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.(2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'ye, İYİ Parti'ye gönül verenlere sesleniyorum, bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyorsunuz?"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milletin paralarını Kandil'e gönderenlere biz müsaade etmeyiz."