02 Mart 2019, 18:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Milletin Paralarını Kandil'e Gönderenlere Biz Müsaade Etmeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Milletin Paralarını Kandil

- AK Parti'nin Trabzon mitingi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon'da düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.

- AK Parti'nin Trabzon mitingi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon'da düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'ye, İYİ Parti'ye gönül verenlere sesleniyorum, bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyorsunuz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milletin paralarını Kandil'e gönderenlere biz müsaade etmeyiz." Türkiye, Trabzon, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA