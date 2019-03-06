Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Seçimlerde İstedikleri Gibi Bir İstikrarsızlık Ortamı...

- Türkiye
'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde programı Beştepe
Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde katılımcı detayları Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuştu. (9) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bu seçimlerde istedikleri gibi bir istikrarsızlık ortamı oluşturabilirlerse, hemen ardından tüm cephelerden ülkemize yeni saldırılar düzenlemeyi planlıyorlar. Söz
veriyorum, bunlara asla fırsat tanımayacağız."
Beştepe, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA