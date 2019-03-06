06 Mart 2019, 13:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Seçimlerde İstedikleri Gibi Bir İstikrarsızlık Ortamı...

- Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde programı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde katılımcı detayları Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre...

- Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde programı
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde katılımcı detayları
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuştu. (9)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimlerde istedikleri gibi bir istikrarsızlık ortamı oluşturabilirlerse, hemen ardından tüm cephelerden ülkemize yeni saldırılar düzenlemeyi planlıyorlar. Söz veriyorum, bunlara asla fırsat tanımayacağız." Beştepe, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA