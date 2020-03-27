Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli büyükşehir olmak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli büyükşehir olmak üzere 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir.
27.03.2020 22:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tedbirlerin başta İstanbul , Ankara , İzmir , Kocaeli büyükşehir olmak üzere 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel