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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür durumlarda sağlık kuruluşları salgın merkezi haline dönüşebiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür durumlarda sağlık kuruluşları salgın merkezi haline dönüşebiliyor.

30.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür durumlarda sağlık kuruluşları salgın merkezi haline dönüşebiliyor. Bunun için vatandaşlarımızın gerçekten acil olmayan durumlar dışında hastaneye gitmemelerini hassaten rica ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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Haberler ›› Politika ››Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu tür durumlarda sağlık kuruluşları salgın merkezi haline dönüşebiliyor. - Haberler

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