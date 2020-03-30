Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür durumlarda sağlık kuruluşları salgın merkezi haline dönüşebiliyor. Bunun için vatandaşlarımızın gerçekten acil olmayan durumlar dışında hastaneye gitmemelerini hassaten rica ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA