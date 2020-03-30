Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür durumlarda sağlık kuruluşları salgın merkezi haline dönüşebiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür durumlarda sağlık kuruluşları salgın merkezi haline dönüşebiliyor.
30.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür durumlarda sağlık kuruluşları salgın merkezi haline dönüşebiliyor. Bunun için vatandaşlarımızın gerçekten acil olmayan durumlar dışında hastaneye gitmemelerini hassaten rica ediyorum." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Politika