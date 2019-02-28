28 Şubat 2019, 16:02
»»

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Ülkenin Tarihindeki Her Darbe Girişiminin Bizatihi Kendisi Bir Beka...

- İstasyon Meydanı'nda düzenlenen miting Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ERZURUM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

- İstasyon Meydanı'nda düzenlenen miting
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ERZURUM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (28 Şubat postmodern darbesi) Türkiye'nin darbeler, cuntalar, vesayetler defterinin bu karanlık sayfası bize, istiklal ve istikbalimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini gösteriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin tarihindeki her darbe, her cunta, her vesayet girişiminin bizatihi kendisi bir beka sorunudur." Cumhurbaşkanı, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA