Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Ülkenin Tarihindeki Her Darbe Girişiminin Bizatihi Kendisi Bir Beka...

- İstasyon Meydanı'nda düzenlenen miting</br>Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ERZURUM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(28 Şubat postmodern darbesi) Türkiye'nin darbeler, cuntalar, vesayetler defterinin bu karanlık sayfası bize, istiklal ve istikbalimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini gösteriyor.'<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu ülkenin tarihindeki her darbe, her cunta, her vesayet girişiminin bizatihi kendisi bir beka sorunudur.'