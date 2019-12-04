Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'de bulunan liderler için resepsiyon verdi.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından NATO'nun 70'inci yılı dolayısıyla heyetler onuruna verdiği resepsiyona katıldı. Resepsiyona katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi.

ERDOĞAN, MERKEL VE JOHNSON İLE SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda Almanya Başbakanı Merkel ile sohbet etti.

Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile sohbet etti.

RESEPSİYON ÖNCESİ 4'LÜ ZİRVE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye katıldı. Yaklaşık bir saat süren zirvenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirve gayet iyi geçti" dedi. İngiltere'den yapılan açıklamada, "İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı" açıklamasında bulundu.